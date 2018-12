General pede a militares e polícias resgate de valores

O chefe de Estado Maior General-adjunto das FAA para Educação Patriótica, João Santana, pediu, em Luanda, aos membros dos órgãos colegiais militares mais engajamento, para acabar com as más práticas que ponham em causa o prestígio das forças castrenses, refere a Angop.

O general João Santana reprovou o facto de militares ou polícias frequentarem locais não adequados à sua condição, apresentarem-se mal uniformizados, embriagados e muitas vezes em flagrante violação aos deveres mais elementares da classe castrense.

“Precisamos agir depressa e com vigor, para alterar substancialmente esse estado que compromete a todos, pois as Forças Armadas e a Polícia devem ser reserva moral da sociedade, pelo que se torna imprescindível reverter rapidamente este paradigma”, referiu na abertura do XV Conselho Consultivo dos Órgãos da Procuradoria Militar.

Durante quatro dias, magistrados deste órgão colegial vão fazer o balanço das actividades desenvolvidas durante em 2018 e avaliar os níveis e graus de cumprimento das tarefas realizadas, bem como perspectivar o ano de 2019.

O conselho decorre sob o lema: Procuradoria Militar- Garante do Controlo e Fiscalização da Legalidade e do Exercício da Acção Penal no Seio das Forças Armadas, Policia Nacional, Órgão de Segurança e Ordem Interna”.

No fórum, estão em análise acções desenvolvidas e a implementação das acções no curto, médio e longo prazos, como a desconcentração administrativa e financeira em todos os órgãos da procuradoria militar até ao nível de região, nos três ramos, na polícia nacional, nos órgãos de segurança e de ordem interna e o reforço do combate à criminalidade.

Temas como “Valores Vigentes na Sociedade Civil, nas FAA, Polícia Nacional, órgãos de Segurança e ordem Interna” e “Ética Deontologia Profissional dos Magistrados do Ministério Público” serão igualmente abordados.

Participam no conselho magistrados, generais, oficiais e membros da corporação.