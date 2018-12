“Estado da nação é estável e inspira confiança”, diz Filipe Nyusi

Presidente moçambicano considera 2018 ano da concórdia e da retoma e afirma que a Renamo deve cumprir a sua parte dos acordos

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apresentou nesta quarta-feira, 19, na Assembleia da República a radiografia da situação política, económica e social do país, no seu penúltimo informe sobre o estado da nação do actual mandato.

Em três horas de discurso, Nyusi fez um mapeamento das realizações e desafios prevalecentes, num ano que classificou como tendo sido de “concórdia entre as forças as políticas nacionais” e da “retoma colectiva rumo à estabilidade e prosperidade da nação moçambicana”.

Para o Chefe de Estado, 2018 demonstrou realizações quantitativas e qualitativas que revelam a capacidade dos moçambicanos de resolver os seus problemas.

Ainda assim, disse que prevalecem desafios como a necessidade de mais emprego e habitação, a qualidade de ensino, expansão da rede de energia, gestão transparente e eficácia no combate à corrupção.

Em jeito de conclusão, o Chefe de Estado afirmou que o “estado da nação é estável e inspira confiança”.

Acordos com a Renamo

As últimas reivindicações da Renamo, o maior partido político do país, em torno do enquadramento nas Forças Armadas, também mereceram comentários.

Filipe Nyusi explicou que tudo o que aconteceu até agora, são passos de um processo em que a Renamo deve fazer a sua parte, cumprindo o acordo assinado, nomeadamente, a entrega da listas dos homens a serem integrados.

Ataques em Cabo Delgado

Na abordagem à situação na província de Cabo Delgao, Filipe Nyusi afirmou tratar-se de movimentos de forças de agentes que não estão satisfeitos com as perspectivas de desenvolvimento do país e que serão combatidos de forma eficaz.

Indulto a prisioneiros

Pela segunda vez desde que assumiu o poder, Filipe Nyusi anunciou o perdão de penas a cerca de 1500 presos, que já cumpriram parte da sua pena e que mostraram sinais de se terem reabilitado durante a detenção.