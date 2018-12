Em despedida, presidente diz que sentirá muita falta do ‘Fora Temer’

Em um discurso de quase 40 minutos, no qual citou nominalmente cada ministro e agradeceu as contribuições, ele acusou parte da imprensa de ter feito um “empenho extraordinário” para tentar derrubá-lo

Em uma espécie de despedida de seu grupo de ministros, o presidente Michel Temer (MDB) fez nesta quarta-feira (19) um balanço das dificuldades que enfrentou nos quase três anos à frente da Presidência da República.

Na última reunião de seu mandato com a equipe de governo, promovida no Palácio do Planalto, ele lembrou da greve dos caminhoneiros e das acusações feitas pelo empresário Joesley Batista, que acabaram gerando duas denúncias contra ele barradas na Câmara dos Deputados.

“Havia manifestações no início do nosso governo, mas uma manifestação política. Eu até vou sentir muita falta do ‘Fora Temer’. Quando falavam ‘Fora’ era porque eu estava dentro. Agora estarei fora mesmo”, afirmou, arrancando risos dos presentes.

Em um discurso de quase 40 minutos, no qual citou nominalmente cada ministro e agradeceu as contribuições, ele acusou parte da imprensa de ter feito um “empenho extraordinário” para tentar derrubá-lo e disse que a reforma previdenciária não foi aprovada porque foi vítima do que chamou de “trama”.

“Houve uma trama de tal natureza que foi depois desvendada. Os meus detratores acabaram presos. Pessoal que entrou com gravadorzinho da Feira do Paraguai acabou preso”, disse.

Ele afirmou ainda que o seu governo “sofreu à beça”, mas que conseguiu enfrentar as adversidades e que sua equipe é “vitoriosa”. Segundo ele, prova disso, é que 16 ministros foram convidados para atuar nos governos federal e estaduais. Só em São Paulo, João Dória (PSDB) chamou seis.

“Nós estamos encerrando o governo. Eu vou até pedir para servir o café, para mostrar que ele está quente. Sem café também é demais”, brincou, referindo-se ao jargão palaciano de que, em final de mandato, o café é servido frio.

No encontro, Temer ainda elogiou o ministro de Ciência, Gilberto Kassab (PSD), que foi alvo de operação nesta quarta da Polícia Federal e teve sigilos bancário e telefônico quebrados. Ele é investigado no rastro de suposto esquema de recebimento de recursos ilícitos .

“[Quero relembrar] O que foi feito por Kassab na área de Ciência, Tecnologia e Comunicação. A área científica não é fácil e houve uma pacificação extraordinária dessas áreas por conta da habilidade extraordinária do Kassab”, disse.

Nos agradecimentos, ele fez ainda uma referência, que reconheceu ser “meio preconceituosa”, à ministra-chefe da AGU (Advocacia Geral da União), Grace Mendonça, única mulher no primeiro escalão do governo federal.

“Não vou fazer uma brincadeira que o Moreira [Franco] faz sempre. Mas, se me permite, Grace, ele de vez em quando diz: ‘Nós temos um único homem no governo, que é a Grace”. Uma coisa meio preconceituosa”, disse.