Autoridades denunciam retorno de estrangeiros ao garimpo

As autoridades tradicionais do povoado de Macuia, em Calonda, município do Lucapa, na Lunda Norte, denunciaram, terça-feira, o retorno de estrangeiros ilegais às áreas de garimpo dos diamantes, que haviam abandonado o país no quadro do repatriamento voluntário.

O facto foi apresentado à imprensa pelos anciãos, Alberto Ndjimi e Cassacala Ngunda, à margem da visita que o governador, Ernesto Muangala, efectuou àquela região para a constatação do andamento da Operação Transparência.

Os sobas argumentaram que após terem saído voluntariamente do território nacional, os estrangeiros identificados como congoleses democráticos continuam a regressar e, no período nocturno, praticam o garimpo, com o patrocínio dos chamados “Boss” em conivência com os agentes da ordem destacados na referida concessão diamantífera da Endiama.

Pedem às autoridades competentes a tomada de atitudes mais sérias e responsáveis, contando que estão a ser vítimas de maltratos dos invasores estrangeiros.

Presente na comitiva, o director do Gabinete Provincial dos Recursos Minerais, Hermenegildo Gomes, confirma haver já zonas livres de garimpo, certo de que a Operação Transparência continua a combater os pequenos focos ainda existentes.

O governo provincial decidiu actar os conselhos e debateu com as autoridades locais questões ligadas à agricultura mecanizada e do pessoal qualificado para o efeito, tidas como prioritárias em 2019.

Decidiu a intensificação de acções pedagógicas para o combate à malária e ao HIV-SIDA, o último com 24 casos diagnosticados de Janeiro a Setembro deste ano, doença que a maioria dos munícipes, por ignorância, entende combater com métodos tradicionais.