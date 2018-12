Angolano detido em Marrocos com 230 gramas de cocaína no estómago

Um cidadão angolano foi detido terça-feira, 18, em Marrocos por tráfico de droga, informa a Pana que cita a Agência Marroquina de Notícias (MAF, oficial), citando a Direção Geral da Segurança Nacional de Marrocos (DGSN).

O homem foi apanhado com 85 cápsulas equivalentes a 230 gramas de cocaína, o que o submeteu a um controlo médico no Centro Hospitaleiro Universitário (CHU) Ibn Rochd de Casablanca que resultou na extração da droga, acrescentou a mesma fonte.

O Angolano, de 35 anos de idade, entrou a 14 de dezembro último em Marrocos, num voo proveniente de São Paulo (Brasil). A descoberta da droga foi possível graças a uma revista com scanner que permitiu distinguir produtos suspeitos nos seus intestinos, acrescentou a DGSN num comunicado.

O cidadão foi detido no quadro do inquérito levado a cabo sob a supervisão do tribunal competente para elucidar este tráfico e determinar as suas eventuais ramificações fora de Marrocos e identificar eventuais cúmplices implicados neste caso, indica a mesma fonte.