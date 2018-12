Angola solicita apoio europeu para repatriar capitais

O vice-presidente da República, Bornito de Sousa, solicitou nesta terça-feira, em Viena, capital austríaca, apoio dos Estados europeus para o repatriamento de capitais e fortunas ilicitamente adquiridas.

Ao intervir no Fórum Africa-Europa, sob os auspícios da Chancelaria da Áustria, país que exerce a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, o governante angolano ressaltou que tal pressuposto requer a cooperação de todos os países, fundamentalmente europeus, incluindo o repatriamento para Angola de fortunas ilicitamente adquiridas e domiciliadas no exterior do país..

Ao ressaltar as reformas levadas a cabo pelo Executivo angolano, liderado pelo Presidente João Lourenço, disse que as transformações operadas em Angola visam, no essencial, explorar o seu grande potencial económico, tecnológico, cultural, turístico e de infra-estruturas, a favor de um crescimento que privilegie os índices de desenvolvimento humano.

Perante vários líderes europeus e africanos, entre os quais o anfitrião, Sebastian Kurz, Chanceler da Áustria, Paul Kagame, Presidente do Ruanda e da União Africana, e Jean Claude Junker, Presidente da Comissão Europeia, referiu-se às medidas adoptadas pelas autoridades angolanas com o objectivo de melhorar o ambiente de negócios e torná-lo atractivo ao investimento.

O aumento das exigências e do rigor em termos das regras de transparência, boa governação e luta contra a corrupção estão entre as prioridades do Executivo angolano, disse o vice-presidente da República.

O Parlamento angolano aprovou, recentemente, a Lei sobre o repatriamento coercivo e perda alargada de bens, que vai permitir o confisco de “bens incongruentes” domiciliados no exterior do país.

Nova Lei do Investimento Privado

Bornito de Sousa informou aos presentes que foi aprovada uma nova Lei do Investimento Privado, que afasta a exigência de participação de 35 por cento de capital angolano nas empresas, assim como uma nova Lei da Concorrência e a estrutura do poder judicial foi ajustada no sentido de agilizar a resolução de eventuais litígios no âmbito comercial e dos negócios.

Lembrou que foram introduzidas medidas para facilitação da obtenção de vistos para Angola, nomeadamente para a exploração do potencial turístico, com realce para criação do visto de investidor.

Segundo o vice-presidente da República, para a melhoria do ambiente de negócios, atrair mais investimentos privado e aumentar a oferta de empregos, sobretudo, para os jovens, é necessário adoptar os padrões e referências estabelecidas pelos índices internacionais, incluindo os que regulam a cooperação entre a África e Europa.

Aumento de postos de emprego

Em relação ao aumento sustentado de empregos em Angola e África, em geral, defendeu que deve assentar na diversificação da economia e no afastamento de economias mono-produtivas, com dependência quase que exclusiva da exploração do petróleo.

A seu ver, “só criando condições sustentáveis de desenvolvimento, de empregabilidade e condições de vida condigna nos países africanos evitaremos a fuga de jovens e a emigração ilegal para Europa e mesmo para países africanos, como está a ser o caso de Angola”.

Por outro lado, referiu que as infra-estruturas e os acordos comerciais têm uma importância fundamental para a promoção de trocas a nível de cada país, regional e africano, bem como na relação África-Europa e do comércio internacional, como o consequente impacto na criação de empresas e na sustentabilidade do desenvolvimento dos países.

Angola empenhada nos Acordos África-Europa

O vice-presidente da República deu a conhecer que Angola está empenhada nos Acordos África-Europa e na criação, a curto prazo, da Zona de Livre Comércio da SADC e nas acções em prol da criação da Comunidade Económica Africana.

Disse ainda que a economia digital tem o potencial para África, com a vantagem da possibilidade de localização em áreas remotas e zonas rurais.