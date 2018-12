The Roots no festival EDP Cool Jazz

Banda residente no programa de Jimmy Fallon regressa a Portugal para atuar em Cascais durante o mês de julho de 2019

Os The Roots são a mais recente confirmação do EDP Cool Jazz, que até hoje já tinha anunciado os nomes de Diana Krall, Jamie Cullum, Tom Jones, Snark Puppy e Jacob Collier.

A banda residente dos programas de Jimmy Fallon apresentar-se-á no Parque Marechal Carmona, em Cascais, a 9 de julho do próximo ano. É o primeiro concerto da edição de 2019 do festival.

Os representantes do hip-hop mais esclarecido – com história na música popular desde 1987 – já estiveram em Portugal, no festival de Paredes de Coura, corria o ano de 2005, tendo voltado em 2012 para uma mais acertada atuação no festival Sudoeste.