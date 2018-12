Última Hora: Mourinho afastado do Manchester United

De acordo com o The Mirror, José Mourinho foi demitido pelo clube após a derrota com o Liverpool no domingo.

Os red devils foram humilhados pelo Liverpool no domingo, quando foram derrotados por 3 a 1 pelo que foi a gota d’água para que o técnico português fosse afastado

“O clube gostaria de agradecer ao José pelo seu trabalho durante o seu tempo no Manchester United e desejar-lhe sucesso no futuro”, lê-se num comunicado dos Red Devils

(Em actualização..)