Ministra inspecciona hospitais de Luanda

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, abre hoje um ciclo de visitas aos hospitais de referência da província de Luanda, com o objectivo de “verificar avanços e retrocessos e perspectivar” o que deve ser feito no próximo ano.

A informação consta de um documento do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa, que informa estar o ciclo de visitas previsto para terminar na quinta-feira, para, no dia seguinte, a ministra receber cumprimentos de fim de ano, na sede do Ministério da Saúde.

De acordo com o Jornal de Angola, a visita de Sílvia Lutucuta começa às 9h00, no Hospital Sanatório de Luanda, de onde, às 12h00, parte para o Hospital Materno Infantil de Viana, ambos em obras de reabilitação e ampliação. Às 14h00, a ministra da Saú-de visita a Maternidade Lu-crécia Paim.

Amanhã, às 9h00, a ministra vai estar no Hospital Josina Machel e, uma hora depois, no Pediátrico David Bernardino. Às 11h00, chega ao Centro de Medicina Física e Reabilitação, a poucos metros dos dois primeiros hospitais a visitar amanhã.

Na quinta-feira, quando forem 9h00, a ministra Sílvia Lutucuta visita o Instituto de Oftalmologia, às 11h00 o Hospital Américo Boavida, às 12h00 o do Prenda e, às 14h00, o Psiquiátrico de Luanda.

A ministra da Saúde é acompanhada por altos funcionários do departamento ministerial, lê-se no documento, que informa ser também objectivo do ciclo de visitas a partilha, com a sociedade, de informações de interesse público sobre saúde, no âmbito da administração aberta e participativa.

O documento refere que o ciclo de visitas da ministra vai estender-se às restantes províncias do país, em data não mencionada.