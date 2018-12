Malanje: Biblioteca provincial perde mais de 200 livros

Mais de duzentos livros diversos, foram roubados na Biblioteca Provincial de Malanje durante o período de 2017 aos últimos dias de 2018, por utentes, devido a falta de sistema de alarme e outros mecanismos de segurança.

A informação foi dada a conhecer hoje (segunda-feira), nesta cidade, pela directora da referida instituição, Ema Massunga, por ocasião duma visita do governador provincial, Norberto dos Santos, que visou constatar o grau de funcionamento da instituição.

De acordo com a responsável, a par disso, a biblioteca depara-se com a falta de um software documental para o registo de entrada, cadastro, saída e outros movimentos relacionados com os livros, o que tem também condicionado o controlo eficaz das obras literárias e científicas.

Entretanto, Ema Massunga explicou que foram já adquiridos o sistema de alarme e o software documental, aguardando-se apenas pela chegada ainda este mês de técnicos para a instalação dos mesmos e consequentemente melhorar a segurança das obras literárias.

Enquanto se aguarda pela montagem dos equipamentos de segurança, disse que têm trabalhado com supervisores provisórios das salas de leitura, por forma a evitar o roubo de mais livros.

Fez saber, por outro lado, que a biblioteca regista um défice de cerca de seis mil livros, para atingir a sua capacidade de arquivo, estima em mais de 10 mil, numa altura em que conta actualmente com apenas 4 mil e 637 livros diversos.

Disse que consta ainda das dificuldades, o défice em recursos humanos, uma vez que dos 25 trabalhadores, apenas 13 são efectivos, dos quais seis bibliotecários e 13 são colaboradores, número insuficiente para atender a demanda institucional.

A directora disse ter recebido garantias do governador provincial da inclusão das dificuldades da instituição no OGE (Orçamento Geral do Estado) da província de 2019, com vista a resolução dos problemas.