Livro “Era uma vez: O Campo Político Angolano (1950 – 1965)” apresentando ao público

O docente universitário angolano, Fidel Reis, realiza, na quarta-feira, 19 de Dezembro, pelas 14h:00, no anfiteatro central da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, o lançamento e apresentação pública do livro “Era uma vez: O Campo Político Angolano (1950 – 1965)”, lê-se em nota enviada ao Portal de Angola.

Distinguido em Novembro deste ano com o prémio Nacional de Cultura e Artes, na categoria de Investigação em Ciências Humanas e Sociais, o livro tem origem na tese de doutoramento do autor e representa um contributo sério para a área de investigação sobre História Contemporânea de Angola, constituindo-se num desafio a pensar historicamente a política, ao contrário de pensar politicamente a História.

Com a capacidade de proporcionar uma experiência de leitura agradável e instrutiva, pelo bom humor com que o autor procede à distribuição dos subcapítulos, este livro apresenta-se como uma proposta de contributo para o conhecimento do espaço nacionalista angolano.

Nota sobre o Autor

Cidadão angolano, Historiador, doutorado em História Moderna e Contemporânea: especialidade de História Política e Institucional no Período Contemporâneo pelo ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa.

Presentemente é docente na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Tem como principais áreas de investigação a História Contemporânea de Angola na vertente política e Institucional. É autor de alguns artigos que versam acerca da dinâmica do campo político angolano.