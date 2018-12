Gabriel Medina é bicampeão mundial de surf

Brasileiro conquista o título ao avançar para a final em Pipeline

O título mundial de surf pertence mais uma vez ao Brasil. Quatro anos depois de ter feito história ao se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial, Gabriel Medina voltou a conquistar a taça, e novamente em Pipeline, no Havaí, a onda mais icônica do circuito.

O título veio com uma vitória emocionante sobre o sul-africano Jordy Smith nas semifinais. O rival iniciou bem, com notas 8,50 e 7,33, mas Medina reagiu e arrancou uma nota 9,10 em uma longa onda surfada para a direita. Com 16,27 pontos, o paulista de 24 anos superou os 15,83 de Jordy. Nos segundos finais, ainda na água, Medina recebeu os abraços de Kelly Slater e Julian Wilson, que já estavam prontos para a próxima bateria.

Ao chegar na areia, mais festa. Carregado por amigos, Gabriel Medina deu um longo abraço no padrasto e na mãe, aos gritos de “bicampeão”.

– Nem tenho palavras. Estou muito feliz de ver minha família orgulhosa de mim, é isso que me faz buscar o melhor. Significa tudo. Trabalhei muito esse ano, foi um ano intenso, mas valeu à pena – comemorou o brasileiro.

Gabriel Medina chegou ao Havaí na liderança do ranking, com uma confortável vantagem de quase cinco mil pontos sobre os dois surfistas que ainda estavam na briga – o australiano Julian Wilson e o compatriota Filipe Toledo. Os dois precisavam de um desempenho quase perfeito no Havaí, atingindo no mínimo a final, para ficar com o título. Ou seja, Medina talvez nem precisasse avançar muitas baterias em Pipeline, bastando apenas com o tropeço dos seus perseguidores.

Filipinho deu adeus à briga na terceira fase em Pipeline, derrotado por Kelly Slater – que encheu o brasileiro de elogios . Julian Wilson, porém, fez o seu papel e foi avançando. Conseguiu uma vitória apertada sobre o francês Joan Duru e chegou às semifinais.

VIRADA INCRÍVEL NAS QUARTAS

Se fosse preciso escolher um momento decisivo para representar a conquista, seria impossível não pensar na bateria de quartas de final, contra o americano Conner Coffin. Medina começou mal e viu seu rival pegar duas boas ondas em poucos minutos. Contra as cordas, o brasileiro iniciou seu espetáculo. Primeiro, desceu uma esquerda em um belo tubo e, não contente, acertou um incrível aéreo. Pressionado, vibrou muito, com socos no ar. Nota 9,43. Logo depois, Medina encontrou uma onda ainda melhor, agora para a direita, para um tubo longo e difícil, do tipo que só pode ser completado pelo mais talentoso dos surfistas. Os juízes reconheceram o feito com um 10 unânime.

– Ele (Conner) começou muito bem, é um cara perigoso. Eu estava acreditando até o fim, sabia que precisava de duas ondas. Na onda nota 10 minha prancha tremeu quando estava dentro do tubo, mas escapei – revelou o brasileiro.

Ao contrário do que vinha ocorrendo nas últimas temporadas, quando tinha resultados fracos na primeira metade do ano para depois arrancar na reta final, Medina foi mais regular. A primeira etapa, na Gold Coast australiana, foi a única em que o brasileiro não passou da terceira fase. Na segunda, em Bells Beach, já alcançou as semifinais. Constante, teve ainda três quintos lugares antes de mostrar que 2018 seria, de fato, seu ano.

A primeira vitória da temporada veio nas tubulares esquerdas de Teahupoo, no Taiti, onde Medina já havia vencido em 2014 e costuma sempre ter bons resultados. Na sequência, outra vitória, agora nas ondas artificiais do Surf Ranch, na Califórnia. A liderança do ranking, porém, só foi conquistada no evento seguinte, quando chegou às semifinais na França e viu Filipe Toledo perder prematuramente. Outra semifinal, em Portugal, deixou o brasileiro praticamente com a mão na taça.

O título de Gabriel Medina também coroa um ano de domínio quase total dos brasileiros no Championship Tour (CT). Das dez etapas já encerradas, restando ainda Pipeline, oito foram vencidas pela chamada ‘brazilian storm’. Italo Ferreira foi o melhor em Bells, Bali e Portugal, Filipinho venceu em Saquarema e Jeffreys Bay, Willian Cardoso faturou a etapa de Uluwatu e Medina venceu no Taiti e Surf Ranch.

Estreando no CT, Jesse Mendes completou a festa brasileira vencendo a prestigiada Tríplice Coroa Havaiana, que soma os pontos dos três campeonatos que encerram o ano no Havaí, em Haleiwa, Sunset e Pipeline.

RESULTADOS DE MEDINA NA TEMPORADA:

Gold Coast (AUS): 13

Bells Beach (AUS): 3

Saquarema (BRA): 5

Bali (IND): 9

Uluwatu (IND): 5

Jeffreys Bay (AFS): 5

Teahupoo (TAI): 1

Surf Ranch (EUA): 1

Hossegor (FRA): 3

Peniche (POR): 3

Pipeline (HAV): na final

COLOCAÇÕES DE MEDINA ANO A ANO NO CIRCUITO MUNDIAL:

2018: 1

2017: 2

2016: 3

2015: 3

2014: 1

2013: 14

2012: 7

2011: 12