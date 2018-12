Equipa de Sérgio Conceição procura a 14.ª vitória seguida, mas a turma de Ivo Vieira tem uma palavra a dizer nos oitavos de final da Portugal.

O F. C. Porto e Moreirense estão empatados (2-2) no jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, esta terça-feira à noite, no Dragão. David Teixeira inaugurou o marcador. Felipe e Hernâni apontaram os golos dos dragões e Iago Santos empatou o encontro.