Empresa de clonagem na China duplica estrela canina

A primeira empresa de biotecnologia da China a oferecer serviços de clonagem deu que falar, no ano passado, depois de conseguir clonar um beagle.

De acordo com a SIC Noícias, numa entusiasmante galeria fotográfica, a agência Reuters apresenta agora o Juice, um rafeiro encontrado na rua e que atingiu o estrelado na China através de filmes e séries. À medida que envelhece e a sua carreira no cinema prospera, o dono do cão quer manter o seu legado intacto e recorreu à Sinogene para criar um novo Juice.