Digitalização e inovação centralizam encontro África e Europa

A digitalização e a inovação devem centralizar, esta terça-feira em Viena, Áustria, o diálogo de Alto Nível entre os líderes e decisores políticos de África e da Europa, num encontro em que participa o vice-presidente da República, Bornito de Sousa, em representação do Presidente João Lourenço.

Os Chefes de Estado e de Governo, líderes políticos e gestores de empresas de topo do mundo das Tecnologias de Informação africanos e europeus estão a reflectir sobre a inovação e a digitalização como vectores de uma cooperação mais dinâmica e abrangente.

O objectivo é o de criar uma nova área de cooperação, fugindo das tradicionais, como direitos humanos, boa governação e imigração.

O evento constitui uma oportunidade para os líderes dos dois blocos continentais encontrarem vias para uma parceria estratégica equilibrada entre os estados europeus e o continente africano, consubstanciadas nas duas organizações que congregam a maior parte dos Estados da Europa ocidental e de África, nomeadamente a União Europeia (UE) e a União Africana (UA).

A parceria estratégica UE-África, quadro oficial em que se inscreve a cooperação entre a União Europeia e o continente africano, foi consagrada pela Estratégia Conjunta África-UE (ECAUE), que estabelece uma cooperação entre iguais, caracterizada pela vontade de enfrentar em conjunto questões de interesse comum.

Adoptada pelos Chefes de Estado e de Governo, na II cimeira UE-África, realizada na capital portuguesa (Lisboa), em 2007, a Estratégia Conjunta África-UE define os objectivos concretos nos domínios da paz e segurança, democracia, boa governação e direitos humanos.

O ano de 2015 marcou um recorde em termos de actividades de cooperação com a Comissão da União Africana (CUA). A UE (com os seus estados-membros) é o principal doador da CUA, assegurando mais de 80 por cento do seu orçamento.

Em 2015, o volume da cooperação entre a Comissão Europeia e a Comissão da União Africana (CUA) elevou-se a 337 milhões de euros.

Potencial inexplorado do comércio UE-África

O comércio de África com a UE já é muito importante. Conjuntamente os países africanos são o terceiro parceiro comercial da UE, a seguir dos EUA e da China, além de serem responsáveis por perto de sete por cento do comércio extra comunitário total de mercadorias, nomeadamente 7% das importações e 8% das exportações.

Embora a UE tenha apresentado um défice comercial persistente com África, entre 2000 e 2014, registou um superavit de 22 mil milhões de euros em 2015 e um superavit de 22,7 mil milhões de euros em 2016.

A parte de África no comércio da UE poderá aumentar ainda mais, dadas as impressionantes perspectivas económicas do continente.

Entre 2000 e 2010, África obteve um crescimento anual real do PIB de 5,4%, esta taxa manteve-se nos 3,3% entre 2010 e 2015. Hoje África continua a ser a região com o segundo crescimento mais rápido do mundo, a seguir à Ásia emergente e em desenvolvimento.

Para a Europa, o potencial económico de África continua longe de ser aproveitado. Os gastos das famílias e das empresas, estimados em quatro biliões de dólares em 2015, deverão atingir os 5,6 biliões de dólares em 2025, reflectindo o crescimento anual de 3,5%.

Além disso, segundo o McKinsey Global Institute, as oportunidades de investimento decorrentes da procura de infra-estruturas em África ascenderão a pelo menos 150 mil milhões de dólares anuais durante a próxima década.

África alberga também recursos naturais estratégicos para as indústrias emergentes com baixas emissões de carbono e está bem posicionada para desempenhar um papel crucial nas energias renováveis.

Durante os últimos cinco anos, a UE tem negociado com cada uma das sub-regiões africanas ao abrigo do quadro dos Acordos de Parceria Económica (APE), com o eventual objectivo de redigir um acordo de livre-comércio entre a UE e o Grupo de Estados de África, Caraíbas e Pacífico.

Porém, até agora, só foi ratificado um APE (com a África do Sul). O progresso nos restantes estancou, devido, em grande parte, à falta de entusiasmo político.

Embora a UE afirme que os APE se destinam a apoiar o Acordo Africano de Livre Comércio Continental “AFCFTA”, investigações preliminares apontam que os ganhos comerciais conseguidos pelos APE, conforme estão a ser negociados, deverão concentrar-se em alguns produtos agrícolas – e excluir os países menos desenvolvidos.

Assumindo isto, defendem os apoiantes dos APE, devia implementar-se um fundo especial que compensasse algumas das perdas a curto prazo. Mas a investigação sugere que a melhor maneira para África evitar perdas consiste em concentrar-se no fortalecimento da AFCFTA e deixar morrer os APE.

A UE também está a tomar medidas para ajudar a fortalecer a AFCFTA. Anunciou recentemente um aumento para o séptuplo da assistência – de sete milhões de euros entre 2014 e 2017 para 50 milhões de euros entre 2018 e 2020 – para apoio institucional e técnico, bem como para a recolha e análise de dados.

Tal como foi confirmado pelos líderes da União Africana na Cimeira UA-UE, em Abidjan, Côte d’Ivoire, em Novembro passado, estes estão ansiosos para que o relacionamento amadureça, além do modelo tradicional de dependência.

Embora se verifiquem progressos neste sentido, é ainda a UE quem define, em grande parte, a agenda e quem providencia apoio financeiro para a sua implementação.

Para que a UE aproveite as oportunidades oferecidas por África de um modo mutuamente benéfico, terá de colaborar com os líderes do continente para desenvolver um novo tipo de parceria que trate os países africanos como iguais.

Em termos simples, o novo relacionamento UE-África terá de basear-se no comércio e não na ajuda.