Cidadãos pernoitam na Cidade do Kilamba para a obtenção do Bilhete de Identidade

Mateus Samuel, 60 anos, perdeu o Bilhete de Identidade há um mês, na província do Uíge, aonde se deslocou para resolver problemas familiares.

O sexagenário é morador do bairro Bita e esteve durante duas semanas a tentar tratar o Bilhete de Identidade e não conseguia devido à enchente registada no Posto de Identificação Civil, localizado na Centralidade do Kilamba.

Há uma semana, acordou às 04h00 da manhã e, quando chegou ao posto, encontrou uma lista com mais de 300 nomes. Aguardou pela sua vez, mas não chegou a ser atendido. No dia seguinte, chegou mais cedo e encontrou 190 nomes na lista e não resolveu o problema.

Foi assim que decidiu pernoitar, decisão que várias pessoas aflitas tomam por precisarem urgentemente do Bilhete de Identidade.

Conseguiu tratar o ‘BI’ na quinta-feira. Mateus Samuel disse ao Jornal de Angola estar agora mais sossegado porque o sofrimento já passou. Com o ‘BI’, já pode resolver vários problemas, condicionados à sua existência.

Domingas Miguel, de 39 anos e moradora do Bita, também decidiu pernoitar, depois de ter encontrado, em duas ocasiões, o Posto de Identificação Civil cheio, embora tivesse madrugado. Nas duas ocasiões, encontrou mais de 250 pessoas à sua frente.

Na sequência de um telefonema feito por um cidadão que ainda não tem o seu Bilhete de Identidade em mãos, o Jornal de Angola enviou, na passada quinta-feira, uma equipa de reportagem, que pernoitou no local e constatou o que já se escreveu até agora.

Pessoas pernoitam no local e algumas chegam muito antes do dia seguinte.

As listas são feitas à noite, a partir das 20 ou 21 horas.

Na quinta-feira, até às 22h00, já estavam na lista nomes de 71 pessoas e, até à meia-noite, o número cresceu para 160. Na manhã de sexta-feira, estavam mais de 300 pessoas.

Quando era uma hora da madrugada, Sandra Domingos, que levou a filha para tratar o ‘BI’, começou a fazer chamada de controlo das pessoas a fim de passar os nomes para uma segunda lista, para ser controlada pelo agente da Polícia em serviço. À medida em que respondiam à chamada, assinavam os nomes noutra lista, considerada a “oficial.”

Distribuição de fichas

A partir das 07h00, Maria de Lurdes, responsável do posto, e uma funcionária distribuíram fichas, observando primeiro os documentos que cada pessoa tinha em sua posse para o pedido de emissão do Bilhete de Identidade. Foram distribuídas 80 fichas, o que gerou um murmúrio generalizado, vindo de pessoas que ficaram de fora.

Eram mais de 220 pessoas revoltadas, uma das quais foi Maria de Jesus, que disse ter chegado à meia-noite e, depois de ter colocado o nome na lista, decidiu regressar a casa para descansar.

Quando regressou ao posto, às 07h00, não encontrou o nome na segunda lista, por não ter estado presente quando se fez a chamada.

Maria de Jesus ficou com os nervos à flor da pele, quan-do foi informada de que o seu nome não estava na lista “oficial”, pelo que não poderia ver o seu problema resolvido naquele dia. Várias crianças também pernoitam com pais e encarregados de educação. Na conversa com o Jornal de Angola, alguns pais disseram que seria um sacrifício a dobrar se depois fossem à busca das crianças, com o risco de perderem os lugares quando regressassem ao posto de identificação.

Maria de Lurdes, a responsável pelo Posto de Identificação Civil da Centralidade do Kilamba, deixava constantemente o gabinete para organizar a fila e atender quem estivesse a precisar de alguma informação.

A imagem que se vê junto ao Posto de Identificação Civil é a mesma nas imediações de hospitais públicos, junto aos quais ficam familiares de doentes. Junto ao posto do Kilamba, senhoras com crianças pequenas estendem panos no chão para darem descanso aos corpos, a fim de ficarem revigoradas para aguentarem a fila de atendimento.

Há cidadãos que dormem em casas de familiares depois da transferência dos nomes para a “lista oficial”.

Rosalina Paulino declarou ao Jornal de Angola ser humilhante uma mulher ficar longas horas sem cuidar da higiene pessoal, por causa da necessidade de ter o Bilhete de Identidade. Manuela Nascimento, 52 anos, disse que o Ministério da Justiça já devia ter criado mais postos de atendimento ao público.

“Se houvesse mais postos de atendimento, não haveria necessidade de as pessoas dormirem ao relento”, acentuou Manuela Nascimento.

A conversa foi interrompida por Eduardo Adão, 60 anos, que pediu ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para continuar com o programa de atendimento aos sábados, destinado sobretudo a crianças, como ocorreu em Novembro.

Bilhetes são entregues em dois dias

“Os Bilhetes de Identidade levam dois dias para serem entregues”, assegurou Maria de Lurdes, responsável pelo Posto de Identificação Civil da Cidade do Kilamba. O atendimento ao público é feito no período das 8h00 às 15h30. “O atendimento é célere”, acentuou Maria de Lurdes.

A responsável confirmou que são os cidadãos que se organizam através de listas, cabendo ao posto a distribuição de fichas de atendimento, por ordem de chegada.

Maria de Lurdes afirmou que as enchentes nos postos de atendimento, incluindo o do Kilamba, são uma realidade de Setembro a Dezembro, podendo a situação ir até Março do ano seguinte.

As enchentes acontecem sobretudo em épocas de férias, adiantou Maria de Lurdes, que disse terem as crianças prioridade nos postos de Identificação Civil. O posto de emissão do Bilhete de Identidade da Centralidade do Kilamba tem 12 funcionários. A nova urbanização de Luanda existe desde 2011.