CICA defende criação de programas juvenis para vida sexual responsável

O Conselho das Igrejas Cristãs em Angola (CICA) recomendou às instituições religiosas do país a criação de programas de orientação destinados aos jovens, para uma vida sexual responsável e um bom aproveitamento nas actividades que promovem o desenvolvimento cognitivo e ocupação dos tempos livres, avança o Jornal de Angola

As recomendações constam das conclusões do seminário sobre “O papel da fé na promoção da igualdade de género, rumo ao desenvolvimento sustentável de Angola”, que decorreu, na província de Luanda, nos dias 14 e 15 deste mês.

O encontro, realizado com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), concluiu que as igrejas devem criar planos intervencionistas e sustentáveis, que contribuam para a redução da pobreza e o fim da secundarização da mulher e da desestruturação da família.

Presidido pela secretária-geral do CICA, reverenda Deolinda Teca, o seminário recomendou às igrejas que intensifiquem a educação e o acompanhamento dos jovens na prevenção de práticas nocivas ao desenvolvimento da juventude.

Entre os males apontados estão o alcoolismo, vandalismo, gravidez precoce e a vida sexual irresponsável. As igrejas devem também promover e incrementar iniciativas que visam engajar os membros na mudança de atitudes e de práticas, incentivando o empoderamento da mulher em prol da equidade.

O seminário concluiu que as igrejas devem cooperar com as instituições da administração do Estado e com as autoridades tradicionais para que sejam banidos os comportamentos discriminatórios contra a mulher e estimulado o envolvimento feminino nos órgãos de decisão locais.

Os participantes concluíram ainda que as igrejas devem criar um plano estratégico e de acção para a promoção da igualdade de género, dos valores familiares, e da educação de crianças e jovens, projectos que devem ser financiados e executados pelas igrejas.

O CICA vai estabelecer parcerias e criar sinergias necessárias para a implementação do Plano Estratégico de Promoção da Igualdade de Género.

O CICA, de acordo com as conclusões do encontro, vai trabalhar com o Executivo e outros parceiros, como o Fundo

das Nações Unidas para a População (FNUAP), no âmbito dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e de outros instrumentos relativos à promoção da igualdade de género.

O seminário foi realizado com o objectivo de capacitar líderes religiosos e moderadores das comissões ecuménicas de cooperação sobre a relação de género e o empoderamento da mulher, visando o desenvolvimento sustentável.