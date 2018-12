Chuva desabriga mais de 300 pessoas no Luena

Trezentas e dez pessoas ficaram desabrigadas em consequência da forte chuva que começou a cair na madrugada de segunda-feira, na cidade do Luena, província do Moxico, e provocou a destruição de 64 casas.

A informação foi avançada hoje, terça-feira, à Angop, pelo chefe do Departamento de Redução de Risco de Desastre do Serviço de Protecção Civil e Bombeiro da província do Moxico, Alberto Francisco, tendo referido que os prejuízos foram mais acentuados nos bairros Nzaji, Aço, 04 de Fevereiro, Sangondo, Kwenha e Zorrô, arredores da cidade do Luena.

As casas destruídas, detalhou, foram construídas a base de adobes e tecto de capim e chapas de zinco.

Disse que o efectivo da corporação continuam no terreno a fazer o levantamento dos estragos provocados pela chuva.

Por sua vez, o administrador do município do Luena, Waldemar Salomão, informou que técnicos do sector estão a trabalhar, em colaboração com efectivos dos bombeiros, para fazerem o registo das vítimas no sentido de beneficiarem de apoios.