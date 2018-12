Chocolates de um país em crise

A República Democrática do Congo é conhecida pela violência, pobreza e corrupção. Apesar dos problemas, a primeira empresa de chocolate do país está a produzir doces. Uma visita à “Cocoa Congo”, na província de Goma.

Grãos do Beni

Adèle Gwet e Matthew Chambers inspecionam um carregamento de grãos de cacau que chegou da zona de Beni, a 300 quilómetros de distância. O casal empreendedor investe muito tempo e dinheiro: Chambers investiu 250 mil dólares na “Cocoa Congo”, com a ajuda do Ministério Britânico do Desenvolvimento. Mas “o valor agregado do nosso ‘chocolate premium’ é produzido na própria RDC”, diz Chambers.

Matéria-prima em vez de exportação

Grãos de cacau são transportados em autocarros de passageiros através de uma floresta onde milícias atuam. A empresa Cocoa Congo paga aos produtores de cacau – especialmente às mulheres – um quinto a mais pela matéria-prima do que as grandes empresas que exportam diretamente os grãos. Além disso, a empresa treina agricultoras para aumentarem seus rendimentos, atendendo aos padrões ambientais.

“Chocolatière” autodidata

“Eu vim ao Congo para trabalhar e ajudar outras mulheres”, diz Adèle Gwet, natural dos Camarões. “Eu quero ajudá-las a ter uma vida melhor, por isso eu ensino como fazer chocolates.” As receitas, ela buscou na internet. Durante meses, trabalhou com o marido, um americano, provando-as.

Ajuda para mulheres

Seis dos dez funcionários do Cocoa Congo, em Goma, são mulheres em risco. Aqui, elas aprendem a ferver a massa de cacau. A cozinha onde trabalham está localizada num edifício residencial. O chocolate está a ser produzido há apenas três meses – até agora, foram algumas centenas de barras. A previsão é de 20 mil por mês no próximo ano!

100% congoleses

Mamy Simire embala o chocolate em papel de alumínio. Ela mal consegue acreditar que foi feito aqui. Para a mãe de cinco filhos, comer doces por um longo tempo era impensável: “Eu só conhecia chocolates pela televisão, onde via outras pessoas comendo. Experimentar mesmo não era possível, pois é muito caro para nós”. Agora, as crianças dela podem provar: são o controle de qualidade!

Produtos artísticos de exportação

A Cocoa Congo quer primeiro vender o chocolate no exterior pela internet. Chambers criou algo especial para entrar no mercado: artistas de Goma pintam quadros para o papel de embalagem. Um pacote de chocolate com três barras de 50 gramas deve custar 20 dólares. “Não exportamos apenas chocolate, mas também uma imagem positiva da RDC”, diz Chambers.

Ativista

Sylvie Chishungu Zawadi se preocupa com as produtoras de cacau em Beni. Com frequência, milícias estupram mulheres que trabalham nos campos. Algumas são sequestradas e assassinadas. “Sim, é bom trabalhar com elas. Mas até que ponto a segurança delas está garantida? Ou será que elas estão à mercê das milícias?”. Para um chocolate verdadeiramente seguro, o Estado também deve fazer a parte dele.