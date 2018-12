Britânico surfa onda com 30 metros na Nazaré

O britânico Tom Butler surfou uma onda de aproximadamente 30 metros na passada sexta-feira, na Praia do Norte, na Nazaré, e acredita ter quebrado o recorde mundial.

A imprensa britânica e quem observou a onda no local dizem que ultrapassou o recorde de 24,4 metros, pertencente ao brasileiro Rodrigo Koxa, em novembro do ano passado. A confirmação só virá em abril de 2019, quando os especialistas da Liga Mundial de Surf analisarem as imagens.

Butler disse, segundo o “The Guardian”, que surfar a onda foi como “fugir de um touro enfurecido”. No Facebook, referiu que o “Natal chegou mais cedo”.

Esta praia ficou conhecida mundialmente em 2011, após Garrett McNamara ter conquistado o recorde da maior onda surfada na altura, com 23,7 metros.