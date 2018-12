Beto Bianchi exercita detalhes para o desafio de resposta

Beto Bianchi, treinador da equipa principal de futebol do Petro de Luanda, inicia hoje, às 8h30, a exercitar os esquemas tácticos específicos, no campo Osvaldo Saturnino de Oliveira “Jesus”, no bairro Madame Bergman, para o jogo com o AS Nyuki de Butembo da República Democrática do Congo (RDC), nesta sexta-feira à tarde, na capital.

O desafio disputa-se às 16h00, no Estádio Nacional 11 de Novembro, referente à segunda mão da penúlti-ma eliminatória de apuramento para a fase final de grupos da 16ª edição da Taça Nelson Mandela.

Na primeira mão, disputada na sexta-feira passada, os tricolores derrotaram os congoleses democratas, por 1-0, no Estádio dos Mártires, na cidade de Kinshasa, com um golo do dianteiro Vá, apontados aos 28 minutos.

Esta manhã, no seu “habitat”, o corpo técnico tricolor volta a recuperar o grupo, principalmente o grosso dos atletas utilizados no desafio de sexta-feira passada, antes de entrar na fase específica de jogo. Os exercícios físicos com bola são orientados pelo técnico assistente, Maurício Marques.

Beto Bianchi assume a parte específica do treino já sem a presença da imprensa, para ensaiar os detalhes das situações de jogo. Ontem no primeiro treino, realizado no seu campo, a equipa técnica recuperou o grupo.

Mateus, médio ofensivo tricolor, que falhou o jogo da primeira mão por questões administrativas (já está resolvida a “maka” do passaporte) é uma aposta do técnico hispano-brasileiro para o desafio com os congoleses democratas.

Os congoleses democratas, que atravessam uma péssima fase na Super Liga da RDC, têm chegada a Luanda prevista para amanhã à tarde, numa delegação de 35 pessoas, entre jogadores, oficiais e chefe da comitiva.

O quarteto de arbitragem de Moçambique, nomeado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), chefiado pelo juiz Celso Alvação chega amanhã no final da tarde a Luanda, proveniente da cidade de Maputo.