Adão Gaspar Ferreira do Nascimento, antigo ministro do ensino superior, vai a sepultar na próxima quinta-feira, 19, no cemitério da Santa- Ana em Luanda.

De acordo com uma nota tornada pública, o funeral do antigo ministro do ensino superior será antecedido por um culto do corpo presente na Igreja Metodista Unida de Bethel.

Adão Gaspar Ferreira do Nascimento, foi ministro do Ensino Superior de 2012 a 2017.