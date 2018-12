Angola e Unesco assinam acordo para a Bienal da Paz

O governo angolano e a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (Unesco) assinaram nesta terça-feira, em Paris (França), um acordo no quadro da realização da Bienal da Paz de Luanda, em Setembro de 2019, no país.

O evento visa envolver os países africanos numa corrente destinada à promoção de uma cultura de paz, de harmonia e de irmandade entre os povos através de actividades e manifestações culturais e cívicas, envolvendo as elites africanas e representantes da sociedade civil, autoridades tradicionais e religiosas, assim como intelectuais, artistas e desportistas.

Pretende-se ainda a criação de um movimento africano que possa disseminar a importância da cultura de paz, tendo em conta o desenvolvimento e afirmação dos países africanos em vários domínios, particularmente na defesa dos direitos humanos e das minorias, assim como o combate à corrupção.

A ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, que assinou o documento pela parte angolana, afirmou que a experiência de superação de Angola deve ser transmitida aos demais participantes, contribuindo, desta forma, para a efectivação da paz em outros países da região.

“A escolha de Angola comprova o respeito e credibilidade que o país goza a nível internacional na defesa da paz, da amizade e fraternidade entre os povos, assente numa base de diálogo, de mutualismo e de concertação”, asseverou.

Carolina Cerqueira avançou que Angola está empenhada numa cultura de paz para a prosperidade e o desenvolvimento sustentável das comunidades.

A Bienal da Paz serve, acordo com a governante, para, com os demais países africanos, se um transmitir umabraço forte, fraterno e solidário, sobretudo de confiança no futuro.

A governante angolana destacou que Angola está empenhada para que o evento traga esperança em cada angolano, sobretudo às novas gerações, para possam sonhar com uma África pacífica, desenvolvida e próspera, criando pontes de amizade, de solidariedade e pontes para se enfrentar os desafios futuros.

O programa do evento, segundo Carolina Cerqueira, reserva discussões em torno do papel da juventude no combate à corrupção e a protecção da mulher contra à violência doméstica, os conflitos, bem como os desafios para o enaltecimento do diálogo e a amizade.

Para Carolina Cerqueira, a realização do evento em Angola prova a vontade política do governo em estabelecer uma relação cada vez mais profícua com a Unesco para contribuir no desenvolvimento de uma verdadeira cultura de paz em África.

Por seu turno, o director-geral-adjunto da UNESCO, Mohamed Djelid, referiu que a assinatura do acordo reforça a parceria de Angola para a implementação do projecto da Bienal da Paz de Luanda.

O acto de assinatura contou com a presença do Representante de Angola Junto da Missão Permanente de Angola da UNESCO, Diekumpuna Sita José, o Secretário do Presidente da República para os Quadros, Edson Barreto, o director-adjunto do Bureau de Planeamento Estratégico, Mohamed Djelid, chefe de Secção de Parcerias com os Estados Membros, Jessica Jeavons, o Representante do Secretariado Nacional da UNESCO em Angola, Nicolau Bubuzi, e funcionários do Ministério da Cultura, das Relações Exteriores e da UNESCO.