Orçamento Geral do Estado vai hoje à votação final

A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício económico do próximo ano que fixa receitas estimadas em 11.355.138.688.790,00 (onze biliões, trezentos e cinquenta e cinco mil milhões, cento e trinta e oito milhões, seiscentos e oitenta e oito mil e setecentos e noventa kwanzas) vai hoje à votação final global.

O porta-voz da Assembleia Nacional, Raul Lima, disse, em declarações ao Jornal de Angola, que a reunião de hoje traz como ponto único a votação final global da proposta do OGE.