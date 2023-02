Faculdade de Teologia da igreja Pentecostal com novos desafios

A formação em licenciatura, mestrado e doutoramento em Teologia Aplicada constitui o desafio, para os próximos tempos, da Faculdade de Teologia da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal (FATAD), informou, quarta-feira, o vice-representante legal desta denominação religiosa, o reverendo José Troco Nunda.

O líder religioso, que falava na cerimónia de homenagem do ex-reitor da instituição, Carl Gibbs, justificou que os alunos formados nesta academia religiosa pretendem dar sequência à formação, que termina com o grau de bacharel.

O vice reitor da FATAD, reverendo Alberto Teixeira, esclareceu que a instituição tem como objectivo a formação e capacitação de obreiros no país, com vista a melhorar a transmissão do evangelho, a boa nova de Deus.

Em relação à homenagem, o académico esclareceu que o acto constitui um marco histórico pelo reconhecimento dos feitos deste homem de Deus, desde a fundação, em 2012, desta instituição religiosa.

A homenagem, realizada nas instalações da FATAD em Cacuaco, permitiu aos estudantes e outras personalidades presentes no evento reconhecer as qualidades do norte-americano na transmissão de conhecimentos teológicos e a maneira atenciosa como trata as pessoas.

O reitor honorífico deste organismo religioso recebeu vários quadros de honra, como reconhecimento dos seus feitos actuais enquanto esteve na liderança da Faculda

Criada em 2012, a instituição já formou 200 bacháreis de diferentes denominações religiosas, na área de Teologia Aplicada e conta, actualmente, com 500 estudantes.