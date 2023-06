Encenador pede mais apoio para teatro no Lobito

O encenador e dramaturgo do colectivo de artes Ndinga Nzola, Francisco Eduardo, defendeu, quarta-feira, a necessidade das autoridades e empresários apoiarem mais os grupos de teatro do município do Lobito, província de Benguela, que está num estado de letargia.

Em declarações à Angop, na cidade do Lobito, sobre o estado do teatro na região, Francisco Eduardo disse que os grupos passam por muitas dificuldades para exibirem-se, por falta de salas apropriadas, de equipamentos de som e luz, bem como de outros materiais para montarem o cenário.

Considerou o teatro importante ferramenta cultural para sensibilização, mobilização e moralização da sociedade, através de exibições de peças criativas, pedagógicas e educativas.

“É altura das empresas, as autoridades administrativas e as escolas do Lobito abraçarem o teatro, para desenvolverem mais esse segmento da cultura”, frisou.

Devido a falta de apoios, referiu, os grupos de teatro do Lobito estão desistir da arte e, neste momento, só restam apenas três no activo Ndinga Nzola, Horizontes de Artes e Luz e Artes, respectivamente.

Com um elenco composto por seis actores e quatro actrizes, o colectivo de artes Ndinga Nzola, expressão em língua nacional kikongo que significa em português “Vozes do Amor”, já apresentou várias peças desde a sua criação, em 2012, com destaque para “Vozes de África”, “Pânico no Cemitério”, “Teatro em Luto”, “Noite de Núpcias” e “A Noiva e o Fantasma”.