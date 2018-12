Política de Inclusão de jovens no desporto

O desporto sempre foi considerado um meio de inclusão social, profissionais de educação física e desporto desenvolvem projectos voltados a inclusão de jovens no desporto, uma sociedade moderna é criada na base do papel do desporto, o desporto é um objecto social.

Não se fala de aspectos positivos em uma sociedade sem mesmo falar de desporto, assim não podemos dizer que o desporto muda uma sociedade, mas faz parte desta.

A forma de entender e praticar o desporto começa então a reflectir o desejo de uma maior participação em práticas desportivas que produzam um elevado bem-estar pessoal, a intenção é que o desporto chegue a todos.

Muitas vezes ouço barbaridades tais como: praticar desporto só serve para pessoas de classe media alta, que de certa forma, praticar desporto não é mais complicado do que pensamos.

Em Angola, o desporto vem atravessando um momento de reestruturação em sua organização e tem atraído cada vez mais, a atenção de empresários e, consequentemente, o interesse de uma participação mais activa neste novo mercado, onde as possibilidades na exploração do marketing e a super-valorização dos profissionais envolvidos são pontos fundamentais para o interesse económico, surge então a era do clube – empresa.

Os dirigentes são frequentemente denominados de incompetentes, mal-preparados e ultrapassados em suas metodologias de trabalho na inclusão de jovens no desporto. Porém, estas críticas, são geralmente realizadas ou influenciadas pelos órgãos de comunicação nem sempre confiáveis e com credibilidade para tal, que muitas vezes analisam problemas limitados.

Desporto educa. E no contexto da aprendizagem, o desporto deixa de ser negócio milionário e produtor de craques-celebridades para se tornar a mais pura brincadeira. Essa é a essência do desporto, o desporto dá outra oportunidade: “formar cidadãos críticos” quanto mais os jovens participam da construção desportista, quanto mais questionam e entendem o porque do desporto ser como é.

A prática desportiva vincula-se à formação de uma geração capaz de suportar o combate, a luta e reivindicar os seus direitos, na sociedade contemporânea, o desporto tem se mostrado um fenómeno de grande relevância sócio-cultural e é, também, amplamente vivenciado pelo angolano em seu quotidiano.

Podemos destacar duas situações de prática desportivas: uma que visa o rendimento, buscando constantemente novos talentos, dispostas nas categorias de base dos clubes, e outras com carácter lúdico-educacional, oferecidas pelos profissionais de educação física e desporto, mesmo assim o grito é maior por criações de escolinhas de desporto para a juventude angolana.

por António Sakuvango Salumbongo