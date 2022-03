Cinfotec perspectiva curso de electromedicina em 2019

O Centro Integrado de Formação Tecnológica (Cinfotec), localizado no distrito urbano do Rangel, município de Luanda, perspectiva, para o próximo ano, a abertura do curso de electromedicina, para dar reposta a uma necessidade que se verifica no mercado nacional.

Trata-se de uma especialidade das ciências da saúde que consiste no correcto planeamento, aplicação e desenvolvimento de equipamentos e técnicas utilizadas nos exames e tratamentos médicos.

O director-geral da Cinfotec, Gilberto Figueira, que falava à imprensa no final de uma visita do Presidente da República, João Lourenço, à instituição, afirmou que a intenção é a de satisfazer as necessidades apresentadas pelos hospitais relativamente às áreas de manutenção e calibragem dos equipamentos.

A grelha formativa para 2019 deverá alargar-se aos cursos na área de transporte e logística.

Gilberto Figueira apontou como prioridades da instituição a consolidação de parcerias com empresas do sector industrial, tendo como foco a possibilidade dos formandos frequentarem estágios nessas instituições.

Inaugurado em Agosto de 2017, o Centro de Formação Tecnológica do Rangel tem a natureza de um estabelecimento público, enquadrado no Sistema Nacional de Formação Profissional, dotado de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, vocacionado para a formação e qualificação técnica de profissionais no domínio das tecnologias aplicadas. (Angop)