Formação contínua deve ser baluarte das chefias militares

Os chefes militares da Região Centro foram desafiados, sábado, na província do Huambo, a demonstrar mais competências no exercício das suas funções, devendo, para o efeito, elevar continuamente o seu grau de formação.

O repto foi lançado pelo comandante adjunto da Região Militar Centro, brigadeiro António José Neto, no encerramento do seminário de capacitação dos chefes de pessoal do Exército, aberto segunda-feira, com o lema “desenvolvimento de práticas de gestão do efectivo”.

Na sua opinião, estas competências, sobretudo no domínio da gestão de recursos nas organizações, asseguram o crescimento organizacional e o acesso dos militares a uma educação ampla, aberta, auto-reguladora, efectiva e integral.

Para o brigadeiro António José Neto, é por via de treinamento, desenvolvimento de pessoal ou desenvolvimento organizacional que se influencia o desempenho e satisfação do pessoal, bem como os métodos e procedimentos para maximizar o desempenho e satisfação no trabalho.

“Aconselho-vos a continuar a superar-se e que os temas abordados durante esta formação vos sirvam de trampolim para a busca de outros inputs nesta especialidade não menos importante de gerir homens a distintos níveis”, apelou.

Disse que o capital humano não deve ser visto apenas em termos académicos e as competências técnicas que se salientam, uma vez que nele se incluem as redes de cooperação e os laços de confiança, assim como as forças psicológicas, como a auto-confiança, o optimismo, a esperança e outras valências.

Esta realidade, segundo o comandante adjunto da Região Militar centro, não foge a dos militares ou das organizações militares, salientando que a formação, que hoje terminou, serviu para conferir qualificações necessárias aos chefes e técnicos, com visa a habilitá-los e muni-los de novas atitudes e competências para melhor desempenho dos órgãos de pessoal e quadros do Exército.

Durante cinco dias, os chefes de pessoal do Exército tomaram conhecimentos acerca da estrutura e competências dos órgãos de gestão do pessoal e quadros das Forças Armadas Angolanas, administração, procedimentos e processamento na gestão das carreiras dos efectivos, registo orgânico e de efectividade, administração do pessoal civil, serviço militar, deontologia do serviço público, sistema de segurança social nas Forças Armadas e avaliação individual dos militares. (Angop)