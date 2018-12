Bloco Democrático favorável a unidade no seio da CASA-CE

O Presidente do Bloco de Democrático (BD), Justino Pinto de Andrade, afirmou, segunda-feira, no Sumbe província do Cuanza Sul, a consolidação da unidade no seio da Convergência Ampla de Salvação de Angola – Coligação Eleitoral (CASA CE).

Justino Pinto de Andrade fez este pronunciamento durante uma visita de trabalhos que efectua ao Sumbe para inteirar-se sobre o estado da organização e do funcionamento de algumas instituições públicas na província, no quadro do 8º aniversário da criação do Bloco Democrático.

“ O BD é um partido integrante da coligação CASA-CE, aproveitamos a oportunidade para reunirmo-nos com as estruturas desta,a nível da província, por formas a consolidarmos a nossa unidade”, reforçou.

Relativamente à vida política do país, sublinhou que nota-se algumas alterações na tomada de algumas medidas e que estão a criar expectativas no seio da população .

“ (….) mais julgo ser muito cedo para pronunciar-me dos seus verdadeiros resultados, porque isso depois tem proporções futuras”, acautelou Joaquim Pinto da Andrade.

Frisou que, ao nível da província, o seu partido está bem e espera que continua neste caminho porque isso só vem engrandecer a organização política.

“Temos que manter essa dinâmica para vermos se nas eleições autárquicas possamos dirigir alguns municípios desta província para podermos implementar a ideia do BD sobre a governação local”, apontou.

A visita de 24 horas serviu para obter informações junto dos serviços penitenciários, do hospital central “17 de Setembro” , bem como a realização de palestras e um encontro com os militantes. (Angop)