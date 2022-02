O comandante do Exército assegurou ontem na comuna da Chipipa, no Huambo, que não há qualquer ameaça elevada ao longo das fronteiras do país.

O general João Gouveia de Sá Miranda, que falava na abertura do 14.º curso de condutores auto e blindados, afirmou que as fronteiras do país estão controladas, apesar das províncias do Leste serem as que mais preocupam, sobretudo a fronteira com a República Democrática do Congo.

“Não temos qualquer ameaça elevada. Temos algumas preocupações na área do Leste e na Lunda-Norte, por causa dos cidadãos que emigram da República Democrática do Congo (RDC), devido ao conflito no seu país”, disse o general João Gouveia de Sá Miranda, que acrescentou que os imigrantes da RDC estão a fugir à instabilidade no seu país e, de acordo com os regulamentos das Nações Unidas, os países de acolhimento, como é o caso de Angola, devem receber os refugiados.

O comandante do Exército afirmou que, apesar da preocupação, a fronteira entre Angola e a RDC não constitui perigo para as autoridades angolanas.

Ao referir-se ao 14.º curso de condutores auto e blindados, o general João Gouveia de Sá Miranda esclareceu que visa conferir maior eficiência e rejuvenescer os especialistas de armamento e técnicas nas especialidades de condutor-auto e mecânica. (Jornal de Angola)