Reforço das relações bilaterais dominam conversações entre Angola e Espanha

Questões relacionadas com o reforço das relações bilaterais no domínio da agricultura, turismo, pescas, ensino superior e petróleo dominaram as conversações que tiveram lugar esta quinta-feira, em Luanda, entre delegações dos ministérios angolano das Relações Exteriores e dos Assuntos Exteriores do Reino de Espanha.

Esta informação foi prestada à imprensa pelo secretário dos Assuntos Exteriores do Reino de Espanha, Ildefonso Castro López, que se encontra desde hoje em visita de dois dias a Angola, no âmbito das consultas politicas entre ambos os países.

Na ocasião, referiu que o seu país está interessado em incrementar as trocas comerciais com este pais africano, bem como participar na diversificação da economia.

Considerou que as relações bilaterais entraram num novo paradigma com a visita que o Presidente da República, João Lourenço, efectuou, em 2017, ao Reino de Espanha, ainda na condição de ministro da Defesa, em que se traçaram as estratégicas do seu reforço.

Ildefonso Castro López considera Angola um importante parceiro comercial de Espanha, sendo o segundo maior na África Subsariana, consubstanciada na aquisição de petróleo.

Para o diplomata espanhol, torna-se necessário que a economia angolana seja diversificada para que as trocas comerciais possam ser alargadas para o domínio da agricultura e pescas.

Anunciou, por outro lado, a intenção de o chefe do governo espanhol efectuar uma visita a Angola, entre Março e Abril do ano em curso.

No comunicado conjunto distribuído à imprensa, as partes reiteraram o seu empenho no reforço da cooperação económica e nas trocas comerciais entre os dois países, tendo considerado a realização de possíveis visitas oficiais ao mais alto nível ainda durante este ano.

As mesmas visam incentivar investimentos espanhóis em Angola, assim como pretendem acelerar a finalização dos acordos em discussão para favorecer o estreitamento das relações bilaterais nos vários domínios.

As delegações analisaram igualmente questões regionais, a segurança marítima no Golfo da Guiné, o Brexit e os desafios da União Europeia, assim como temas globais de interesse mútuo, nomeadamente a cooperação a nível das Nações Unidas.

A delegação angolana foi encabeçada pelo secretario de estado das Relações Exteriores, Tete António, que enalteceu o grau de relações bilaterais.

Ainda nesta quinta-feira, o diplomata espanhol foi recebido em audiência pelo ministro das relações Exteriores, Manuel Augusto.

Ildefonso Castro López tem igualmente agendado um encontro com o ministro angolano das Finanças, Archer Mangueira, com quem tratará questões de reforço da cooperação financeira entre os dois países. (Angop)