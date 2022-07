Taxa de circulação já está a pagamento

Trezentos mil selos da taxa de circulação, de um total de 800 mil que os automobilistas devem adquirir até ao dia 31 de Março, estão desde ontem disponíveis para todos os veículos que já transitam no ano passado ou que entraram em circulação até ao dia 31 de Dezembro.

Numa conferência de imprensa realizada ontem, em Luanda, a Administração Geral Tributária (AGT), a Direcção Nacional de Viação e Trânsito (DNVT) e o Fundo Rodoviário apresentaram alguns resultados da campanha de circulação e fiscalização de trânsito do ano de 2016. Calcula-se que apenas 40 por cento do total de viaturas registadas na DNVT pagaram a taxa de circulação para o ano de 2016.

Por força dessa realidade, a AGT e parceiros comunicam a implementação futura (depois de 31 de Março) de medidas rígidas de fiscalização de trânsito, que devem resultar em inúmeros prejuízos para os automobilistas que não adquirirem os selos dentro do prazo previsto.

O decreto executivo do ministro das Finanças anuncia o pagamento da taxa de circulação por um período de três meses e adverte que “findo o período estabelecido no diploma legal, os agentes reguladores de trânsito e demais entidades policiais competentes deverão efectuar acções de fiscalização aos veículos e motociclos que circulam na via pública sem o respectivo selo da Taxa de Circulação, nos termos do Decreto Executivo Conjunto nº 25/02, de 2 de Julho”.

O superintendente António Pinduca, da DNVT, explicou que, na futura fiscalização rodoviária, os agentes da polícia de trânsito vão aplicar, com rigor, aos infractores, o princípio de o automobilista, antes de reaver a documentação apreendida, pagar a taxa de circulação, o que depois dos prazos é acrescido de uma multa correspondente a 50 por cento do valor devido.

Só depois é que é paga a multa pela infracção de trânsito passada pelo agente regulador e, por último, é obtido a documentação detida. Até aqui, as receitas do pagamento da taxa de circulação serviram para cobrir pelo menos 22 por cento das despesas com a reparação e manutenção de estradas, fiscalização de obras e outros serviços afectos, com o restante percentual (78 por cento das despesas) a ser financiada por outras fontes do Estado.

O representante do Fundo Rodoviário Nascimento Cassule ressaltou que as receitas da taxa de circulação e fiscalização ainda não têm sido suficientes para a manutenção das estradas angolanas . Dados estatísticos da AGT mostram a arrecadação de apenas 40 por cento dos cinco mil milhões de kwanzas previstos para a colecta.

Valores a pagar

Os selos da Taxa de Circulação 2017 registam um incremento médio de 22,70 por cento, em relação àquilo que se pagou nos últimos nove anos. Na actual tabela, a taxa para veículos em circulação em 2017 varia entre 1.850 kwanzas (motociclos de até 125 centímetros cúbicos) e 15.350 kwanzas, para viaturas pesadas do Tipo 2 (mais de dez toneladas). Nesse período, o valor mais baixo pago correspondeu a 1.500 kwanzas e o mais alto a 12.500.Os pesados do Tipo 1 (até 10 toneladas) pagam, na presente campanha, 10.450 kwanzas. Os selos para motociclos do Tipo 2 (de 126 a 450 centímetros cúbicos) pagam agora 2.450 kwanzas e os do Tipo 3, a partir de 451 centímetros cúbicos (cc), um total de 3.050 kwanzas. As viaturas ligeiras com até 1.500 cc pagam 4.300 kwanzas, os ligeiros do Tipo 2 (de 1.502 cc a 1.800 cc) 4.900 kwanzas, os do Tipo 3 (1.801 cc e 2.400 cc) 6.750 kwanzas e os ligeiros do Tipo 4 (a partir de 2.401 cc) 9.200 kwanzas.

O selo da taxa circulação para motociclos corresponde a cor cinzenta, para veículos ligeiros, laranja, para pesados, azul, e para viaturas isentas a castanha.

A Taxa de Circulação é de periodicidade anual e incide sobre a circulação de automóveis e motociclos. É paga em razão do serviço público que é prestado ou posto à disposição do contribuinte, como é a reparação e conservação de estradas.

Cobrança e fiscalização do trânsito nos parceiros de Angola

Tal como em Angola Tal como em Angola, África do Sul, Brasil, Portugal e Moçambique são alguns exemplos de países com aceitáveis níveis de organização na aplicação controlada da taxa de circulação e na arrecadação de receitas para os cofres do Estado.

Em Angola, a taxa de circulação incide sobre os motociclos, os veículos ligeiros e os veículos pesados, enquanto na África do Sul existem dois tipos de impostos ligados à circulação de veículos, designadamente o imposto sobre emissões de dióxido de carbono causados pelos veículos motorizados e a licença anual de circulação, paga anualmente pelos proprietários de veículos.

Os impostos sobre emissões de dióxido de carbono são pagos pelos fabricantes sobre veículos automóveis novos, sujeitos ao pagamento de uma imposição ambiental se utilizados em território sul-africano. O objectivo da imposição é influenciar a composição da frota de veículos da África do Sul para se tornar mais eficiente em termos de energia e respeito pelo meio ambiente.

No Brasil, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automóveis (IPVA) substituiu a antiga Taxa Rodoviária Única (TRU), introduzida no ordenamento jurídico brasileiro em 1969 e vinculada ao crescimento das estradas nacionais. O IPVA foi instituído em Novembro de 1985, sendo da competência dos Estados e do Distrito Federal instituir o imposto sobre a propriedade dos automóveis, vedando, inclusive, a incidência de impostos ou taxas pela utilização do veículo.

Em Moçambique, o Imposto sobre Veículos incide sobre o uso e fruição dos automóveis ligeiros e automóveis pesados de antiguidade menor ou igual a 25 anos, motociclos de passageiros – com ou sem carro – de antiguidade menor ou igual a 15 anos, aeronaves com motor de uso particular e barcos de recreio com motor de uso particular matriculados ou registados nos serviços competentes de Moçambique ou, independentemente de registo ou matrícula, logo que decorridos 180 dias, a contar da sua entrada naquele país, venham a circular ou a ser usados.

Para os moçambicanos, consideram-se potencialmente em uso os veículos automóveis que circulem pelos seus próprios meios ou estacionem nas vias ou recintos públicos e os barcos de recreio e aeronaves, desde que sejam detentores dos certificados de navegabilidade válidos.

Em Portugal, onde prevalece uma série de categorias (A, B, C, D, E, F e G), o pagamento varia entre 32 e 326 euros (5,9 e cerca de 61 mil kwanzas). Em Moçambique – onde isso inclui os aviões – os valores chegam a 60 mil (170 mil kwanzas) e na África do Sul o valor varia entre 120 e 9.552 rands (1.612 e 128.000 kwanzas).

No Brasil, a taxa é calculada com base no valor de mercado do veículo, multiplicado pela alíquota, que varia de 1,00 a 6,00 por cento. A tabela utilizada para verificar o valor dos veículos é a FIPE (que faz amostragem estatística de 24 Estados). A alíquota varia entre 1,5 por cento, para camiões com qualquer capacidade de carga, a 4,00 por cento.

(Jornal de Angola)