Turistas escolhem Ilha do Mussulo para festa da passagem de ano

A comuna da Ilha do Mussulo, no município do Talatona, em Luanda, é um dos locais escolhido por muitos turistas, nacionais e estrangeiros, para as festas da passagem de ano.

Uma fonte da administração comunal do Mussulo disse que a previsão é receber até a passagem de ano aproximadamente seis mil turistas.

Nos anos anteriores, segundo a fonte, a capitania chegava a registar mais de 12 mil turistas na quadra festiva.

Referiu que a redução acentuada no número de turistas, nesta época, talvez possa estar relacionada com período financeiro não muito bom para a maior parte das famílias.

Em uma ronda feita hoje, sexta-feira, pela Angop na zona do embarcadouro do Mussulo, é visível o aumento do número de viaturas pertencentes a cidadãos que se deslocaram a península para a festa de final de ano.

Para facilitar o acesso a comuna, a Empresa Pública de Transportes Colectivos de Luanda (TCUL) aumentou o número de autocarros provenientes de diferentes pontos da cidade para além das viaturas de serviço de táxis.

Entretanto, a travessia nos dois sentidos é feita com a utilização de embarcações de pequeno porte com a capacidade para dez a quinze passageiros e dois catamarãs com 40 lugares cada.

Por sua vez, a delegação Marítima do Mussulo desenvolve uma campanha de sensibilização aos marinheiros que utilizam a orla marítima da circunscrição para que observem as normas de segurança no mar.

De acordo com o seu delegado, Adão Cassungo, a preocupação esta ligada ao uso de coletes salva vida, utilização das luzes de navegação, evitar o excesso de carga e a lotação do número de passageiros.

“ Estamos ainda a distribuir cartilhas com vários conselhos úteis, e as embarcações que não estiverem em condições de navegação são impedidas de o fazer”, advertiu.

A Ilha do Mussulo está localizada a sul de Luanda, sendo uma restinga envolvida por uma série de pequenas ilhas. No lado continental, de águas calmas, ideais para a prática de desportos náuticos, existem complexos turísticos, casas de praia e uma enorme quantidade de coqueiros.

No lado oceânico, com o mar de águas limpas, mais muito agitadas, existem praias de areia branca e quase desertas, habitadas apenas por pescadores nativos. (Angop)