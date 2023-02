Efectivos das FAA aprefeiçoam conhecimentos tácticos

Efectivos afectos à 52ª brigada de infantaria da Região Militar Norte (RMN) das Forças Armadas Angolanas (FAA) estacionados no município do Cuimba, província do Zaire, realizaram nesta segunda-feira, um exercício táctico para aperfeiçoar os conhecimentos da arte militar.

O exercício militar, que decorreu no posto avançado da referida brigada de infantaria, localizada a 12 quilómetros a leste da vila do Cuimba, foi orientado pelo Comandante da 2ª divisão de Infantaria da Região Militar Norte das FAA, Tenente-general Domingos Filipe Quicongo.

A manobra realizada sob o lema “O suor vertido na preparação combativa é sangue poupado no combate” esteve também sob a alçada do brigadeiro, Jacob Ezequiel “4 de Fevereiro”, comandante da 52ª Brigada de Infantaria.

Dirigindo-se às tropas em parada, o Comandante da 2ª Divisão de Infantaria da RMN pediu prontidão e recomendou aos responsáveis dos pelotões e batalhões a reverem-se sempre nos manuais das formações já realizadas, visando acompanhar a evolução da arte militar.

Transmitiu, na ocasião, uma mensagem do Chefe de Estado Maior General das FAA, General do Exercito Geraldo Sachipengo Nunda, que dá conta da eleição à vanguarda da aludida 52ª Brigada de Infantaria, sendo também, ao mesmo tempo, concorrente ao estandarte do exército angolano.

A Região Militar Norte das FAA abarca as províncias do Zaire e Uíge, cujo comando está destacado nesta última. (Angop)