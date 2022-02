Actor Ruy Ennes no NY fashion week

O actor Ruy Ennes faz ensaio fotográfico com a renomada fotógrafa Mari Blue em uma fábrica de roupas em Nova York.O ensaio foi com a modelo canadense Shanon Dalonzo. O actor que vive em Nova York adorou a experiência de fazer esse ensaio. Em setembro começa a semana de moda em Nova York no NY fashion week onde o actor foi convidado para participar desse grande evento.

por Patrícia Lehman