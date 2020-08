AngoMart abre sexta loja em Luanda

Um novo supermercado AngoMart do Grupo Noble foi inaugurado hoje, no município de Viana, em Luanda, pelo ministro do Comércio, Fiel Constantino, elevando para seis o número de lojas da marca a nível da capital do país.

Construído em um ano, numa área de três mil e 600 metros quadrados, a nova loja AngoMart emprega 170 trabalhadores e dispõe de mais de quatro mil produtos.

Na cerimónia, o ministro Fiel Constantino salientou que o estabelecimento comercial dispõe de boas condições e poderá prestar bom serviço de comércio a retalho aos cidadãos, tendo em conta a gama de lojas do Grupo Noble já existente e as novas secções de produtos, que esta superfície oferece.

O governante afirmou também, depois de percorrer a unidade comercial, que ficou com boa impressão do empreendimento e que o mesmo constitui mais um passo na estratégia de aumento no fornecimento dos serviços à população.

Por sua vez, o inspector-geral do Comércio, Heleno Gonçalves Ferreira Antunes, disse, à margem do evento, que o investimento obedeceu aos requisitos que são impostos para a abertura de um empreendimento comercial.

Aproveitou, igualmente, informar que as infracções mais cometidas por comerciantes angolanos têm a ver com o mau acondicionamento dos produtos, falta de facturas de aquisição de produtos, de estrutura de cálculo, falta de higiene e de salubridade nos estabelecimentos.

Questionado sobre o número de estabelecimentos comerciais existente no país, disse que não dispunha do número exacto, mas que acredita que esteja muito acima da cifra dos vinte mil. (Angop)