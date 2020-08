Lauca: operação & manutenção: terminada formação de quadros

Terminou no ultimo dia 26 de Maio, no Centro de formação Eng. Eurico Mandslay, do Aproveitamento Hidroeléctrico (AH) de Lauca, o primeiro curso dos técnicos em operação e manutenção de barragens, que teve a duração de três meses, visando dota-los de competências e ferramentas para o manuseio de equipamentos.

A acção de formação dos 84 técnicos finalistas foi ministrada em quatro módulos, nomeadamente o ‘básico’, focado na segurança do trabalho, ‘nivelamento’, que terem como objectivo equilibrar a opção formativa dos formandos, uma vez que os mesmos são de diferentes áreas de formação, ‘sistemas do AH Lauca’ e ‘operação e manutenção de barragem’.

0 administrador do centra de formação de Lauca, promotor do curso, Zola Filipe Calomba, disse que os recém-formados estão capacitados para operar em qualquer central hidroeléctrica do pais, uma vez que adquiriram experiências em diversas barragens de Angola e do Brasil.

Disse ainda que o centra já terem definido o programa para a abertura do segundo ciclo formativo, que será na área da engenharia de construção civil cujo arranque esta previsto para o mês de Julho próximo. (Odebrecht Angola)

