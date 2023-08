Lunda Sul: Mina CAT-E42 produz mais de um milhão de quilates

A mina de diamantes CAT-E42 da Sociedade Mineira do Catoca, com capacidade anual para produzir mais de um milhão de quilates, cujos trabalhos de prospecção iniciaram em 2004, foi inaugurada hoje pelo ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz.

O projecto mineiro, localizado a sete quilómetros da mina do Catoca, será explorado até 150 metros de profundidade e conta com uma produtividade anual de mais de um milhão de quilates e reservas na ordem de cinco milhões e 500 mil toneladas de minério.

Segundo o responsável de planeamento mineiro do Catoca, Rómulo Mucase, que na ocasião falava à imprensa, o projecto, com um tempo de vida útil de quatro anos, ocupa uma área de cinco hectares e permitiu criar mais de 50 postos de trabalho.

Apontou como possíveis constrangimentos, a proximidade do rio Luiti, que poderá influenciar a fase de produção, bem como limitar a profundidade da mina e o tempo de vida da chaminé.

“Com os meios técnicos disponíveis, faremos todos os possíveis para reverter o quadro e, penso que teremos os primeiros diamantes do CAT E-42 entre os meses de Maio e Junho do corrente ano”, disse.

Salientou neste contexto, que a mina CAT E-42 surge na sequência de uma estratégia liderada pela Endiama, com vista ao aumento da reserva nacional de diamantes.

O ministro, que se fez acompanhar por uma delegação, recebeu explicações técnicas sobre o processo de tratamento e amostra de diamantes do CAT E-42.

CAT E42 tem três significados, sendo CAT-Catoca, E- método de prospecção utilizada (electromagnético) e 42- ordem numérica das anomalias que foram estudadas.

Em 2015, foi feita uma mostragem para confirmação da qualidade da chaminé, onde foram explorados 605 mil metros cúbicos, tendo sido extraídas mais de 20 toneladas de minério.

A exploração do kimberlito de Catoca teve início a 11 de Fevereiro de 1997 com o tempo de vida inicialmente previsto para 40 anos, uma exploração que vai até a profundidade de 400 metros. A Chaminé ocupa uma área de 64 hectares.

A exploração é feita a céu aberto, utilizando o sistema de mineração com escavação por avanços e transporte rodoviário.

A Sociedade Mineira de Catoca Lda é uma Empresa angolana de prospecção, exploração, recuperação e comercialização de diamantes, constituída pela Endiama, Alrosa, LLV e Odebrecht.

Catoca é o maior projecto diamantífero de Angola, sendo responsável pela extracção de mais de 75% dos diamantes angolanos.

Além do Kimberlito de Catoca, que explora na Lunda Sul, a empresa tem participação maioritária em concessões como a do Luemba, Gango, Quitúbia, Luangue, Vulege, Tcháfua e Luaxe.

Estiveram presentes, o presidente do conselho de administração da Endiama, Carlos Sumbula, a governadora da província da Lunda Sul, Cândida Narciso, directores provinciais do Ministério da Geologia e Minas e responsáveis da Sociedade Mineira do Catoca. (Angop)