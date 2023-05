Huíla:Polacos interessados em investir na agricultura da Matala

Empresários polacos começam a explorar, a partir do mês de Junho do ano em curso, uma área de mil hectares de terra, disponibilizada pelo governo, no município da Matala, província da Huíla, para o cultivo de cereais, como o milho, trigo e outros produtos.

O facto foi dado a conhecer à imprensa, neste sábado, pelo represente da empresa polaca Drzew Owocowych Krzewow Roz, responsável pela execução do projecto, Kulifikowana Szkolka após visita do grupo ao espaço cedido, na companhia do vice-governador para o sector económico e produtivo, Cunha Velho.

Disse que trabalharam no Perímetro Irrigado da Matala para constatar a localização, as condições e a qualidade que os solos oferecem para a prática da agricultura.

Frisou que ficaram felizes, pois encontraram terras para investir e apoio por parte das autoridades locais.

Sem avançar o montante a investir, Kulifikowana Szkolka, disse que vão começar já com os trabalhos de análises de solos, criação das infra-estruturas de apoio a produção, enquanto os governos polaco e angolano trabalham nos processos administrativos para que em Junho próximo o projecto arranque.

“Vamos trazer aqui as novas tecnologias que a Polónia utiliza na plantação, recolha e para outros trabalhos, para que dentro de dois ou três anos, tenhamos uma boa produção de milho, trigo e outros produtos e contribuirmos no desenvolvimento e melhoria das condições de vida dos habitantes da Matala”, sublinhou.