Nova dependência do Banco Sol orçada em Akz 80 milhões

Cento e oitenta milhões de kwanzas é o valor investido na construção da nova dependência do Banco Sol, inaugurada hoje, sexta-feira, no município de Belas, em Luanda.

A informação foi prestada à imprensa, pelo responsável da empresa MNR Investimentos, Martinho Adriano Ngangula, que teve a responsabilidade de construir a agência, localizada no Lar do Patriota.

Presente ao acto, a administradora adjunta do município de Belas para área económica e financeira, Teresa Neves disse que numa altura em que o país enfrenta dificuldades financeiras, é fundamental encontrar alternativas para contornar os efeitos negativos da baixa do preço do petróleo no mercado internacional.

Considerou que os bancos parceiros com os quais o Executivo angolano conta para o processo de diversificação da economia.

“Sabemos que as dificuldades económicas também afectaram o sector bancário, desacelerando a actividade, mas é com agrado que constatamos a expansão dos serviços bancários em toda a extensão do nosso município”, ressaltou.

Apelou à direcção do banco para a abertura de dependências na comuna dos Ramiros e da Barra do Kwanza. (Angop)