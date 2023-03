Benguela: CLESE realiza feira do emprego

Uma feira do emprego que visou orientar as pessoas a buscar de um trabalho, realizou-se segunda-feira, em Benguela, numa iniciativa do Centro Local de Empreendedorismo e Serviços de Emprego (CLESE), em parceria com os Leigos para o Desenvolvimento.

Durante algumas horas estiveram patentes na feira, produtos fabricados artesanalmente como sabão, pastas de cabedal e uma exposição de artes plásticas.

Falando em entrevista Angop, o director do CLESE em Benguela, Domingos Calete, disse que a feira enquadra-se nos festejos do 3º aniversário do CLESE, que se comemora a 30 do mês de Maio, bem como a divulgação do emprego.

“Estamos a trabalhar com base na lei 18-B/2002, que é a lei do emprego e temos realizado visitas porta-porta as empresas, onde falamos com os gestores no sentido da observância desta lei”, disse o responsável.

Apelou aos jovens a fazerem a sua inscrição e levarem as ideias ao CLESE, onde destas poderão candidatar-se a um financiamento para abrir a sua própria empresa.

O responsável explicou ainda que, de 2013 a 2015 a instituição inscreveu 812 jovens angolanos, dos quais 544 foram matriculados, frequentaram o curso 489, defenderam os seus projectos 136 empreendedores e abriu mais de 50 empresas em Benguela.

O curso de empreendedor tem como disciplina o empreendedorismo, criação de negócios, gestão financeira, Marketing e Venda, Excel e Elaboração do Plano de Negócios. (ANGOP)