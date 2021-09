Cabinda: Universidade 11 de Novembro abre inscrições de exames de acesso as unidades orgânicas

A Universidade 11 de Novembro, Região Académica III, inicia hoje, terça-feira, o processo de inscrições para os exames de acesso aos cursos nas unidades orgânicas sob sua dependência nas províncias de Cabinda e Zaire.

Em declarações à Angop, Jeremias Guilherme, chefe de departamento de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Universidade 11 de Novembro, disse que a Região Académica III poderá contar com aproximadamente 2.500 vagas.

“Esta é uma estimativa que temos. Ainda estamos a trabalhar nos resultados finais e eventuais recursos dos alunos que terminaram. Mas podemos avançar que esta é a previsão que poderemos ter para as vagas nas Unidades Orgânicas da região Académica III que abrange Cabinda e Zaire. Ja estamos a sentir a presença dos candidatos. Vamos iniciar hoje e no dia 23 do corrente mês vamos terminar os exames”, disse.

O Departamento de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico indica que este ano as unidades orgânicas ao nível de Cabinda terão vagas na Faculdade de Direito, entre regular e pós-laboral, o Direito, com opções-Jurídico, Civil, Económico e Politico. Na Faculdade de Economia, contará Contabilidade e Auditoria, Economia e Gestão de Empresa.

Já na Faculdade de Medicina haverá apenas um curso, de Medicina, no período regular e no Instituto Superior de Ciências da Educação os candidatos terão como cursos Biologia, História, Inglês, Matemática, Pedagogia com opções para Gestão e Inspecção Escolar e Ensino Primário. Terá também o curso de Português e Psicologia.

No Instituto Superior Politécnico de Cabinda existem os cursos de Análise Clínica, Enfermagem, Engenharia Florestal e Psicologia Clínica.

Na província do Zaire, as unidades orgânicas, como as Escolas Superiores Politécnicas do Zaire, em Mbanza Kongo e no município do Soyo, terão vagas para os cursos de Física, Matemática, Psicologia, Química e Gestão de Empresas (Mbanza-Kongo) e Engenharias de Informática, Mecânica, Ensino de Matemática e de Pedagogia com opções para Gestão e inspecção escolar e Primária bem como o curso de Organização e Manutenção Industrial (Soyo). (ANGOP)