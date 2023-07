Zaire: Abertura do Instituto Médio de Petróleo no Soyo diversifica formação – Ministro

Soyo – O ministro da Educação, Mpinda Simão, afirmou sexta-feira, no município do Soyo, província do Zaire, que a entrada em funcionamento do instituto médio politécnico de petróleos contribuirá para a formação diversificada dos jovens desta parcela do território nacional.

Ao presidir a cerimónia oficial de abertura do ano lectivo no referido estabelecimento de ensino, o ministro considerou uma mais-valia a entrada em funcionamento deste empreendimento escolar que vai ministrar cursos nas áreas de indústrias extractivas, designadamente geologia do petróleo, processamento de gás, perfuração e produção petrolífera.

De acordo com Mpinda Simão, a construção desta infra-estrutura no Soyo constitui uma estratégia do executivo angolano na formação diversificada da juventude.

Segundo o ministro, uma das estratégias do governo é a promoção do emprego e a valorização e formação do capital humano que constitui principal alavanca para o desenvolvimento do país em todos os domínios.

Na ocasião, o ministro da educação anunciou a abertura, nos próximos anos, no referido instituto politécnico de outros cursos ligados à produção metalomecânica, electrónica, automação e instrumentação, bem como de energia e instalação eléctrica.

Por sua vez, o governador do Zaire, José Joanes André, disse que o instituto surge em resposta às preocupações levantadas pela juventude local e manifestadas ao Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

“Estamos a cumprir com as nossas obrigações como governo em resolver os problemas que mais afligem a nossa população em geral e a juventude, em particular”, asseverou.

Erguida no bairro Kintambi, nove quilómetros da cidade do Soyo, a infra-estrutura escolar tem a capacidade de acolher 270 estudantes, dos quais 100 em regime de internato.

Possui nove salas de aulas, área de informática, laboratórios, biblioteca, oficinas, anfiteatro, quadra desportiva, entre outros compartimentos. (portalangop.co.ao)