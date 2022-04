Reino Unido: Embaixador aponta soluções para angolanos na Inglaterra

O embaixador de Angola no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Miguel Gaspar Fernandes Neto, radiografou em Londres a situação política, económica e social do país e apontou estratégias para solucionar alguns problemas que afligem a comunidade angolana radicada na Inglaterra.

O chefe da missão diplomática reuniu sábado com os lideres e personalidades influentes da comunidade angolana nesse país da Europa, com o fito de auscultar as suas preocupações e encontrar um modelo para a solução, além de transmitir os novos desafios traçados pelo Executivo angolano.

Durante a alocução, o embaixdor elucidou aos presentes as linhas orientadoras contidas na mensagem proferida à nação pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, assim como enfatizou a necessidade primária do respeito às leis do país e das instituições, “um desejo comum para a edificação de uma Angola cada vez mais democrática, moderna e próspera”.

O diplomata aproveitou a ocasião para dar as boas novas à comunidade. Segundo Miguel Neto, doravante os angolanos residentes no Reino Unido estão isentos do pagamento dos emolumentos consulares, actos que abrangem principalmente ao registo consular e de nascimento.

O embaixador anunciou também a redução a 50 por cento da transcrição do registo de casamento para os cidadãos nacionais, facto que alegrou, sobremaneira, a comunidade.

Aos presentes, Miguel Neto debruçou-se igualmente sobre o regresso voluntário dos cidadãos a Angola, assim como as oportunidades que o governo está a conceder a todos aqueles que terminaram a sua formação e pretendem se inserir na sociedade.

Por último, falou das relações, construtivas e estáveis, entre Angola e o Reino Unido, assim como alguns memorandos de Entendimento de carteira a serem assinados proximamente entre os dois países, nos ramos da diplomacia, assuntos parlamentares, medicina, educação, ciência e tecnologia, geologia e aprendizagem da língua inglesa.

O diplomata deu a conhecer que no domínio da diplomacia económica as empresas britânicas poderão vir a estabelecer parcerias com as angolanas dos sectores mineiro, energético e de construção, atendendo que as exportações britânicas estão a registar um crescimento assinalável.

As exportações britânicas para Angola cresceram 65 por cento no primeiro trimestre de 2014, percentagem que se compara com um aumento de 38 por cento em todo o ano de 2013.

Comparativamente às exportações britânicas para Angola, atingiram 548,2 milhos de libras (cerca de 933 milhões de dólares) em 2013, contra 401,5 milhões de libras, registadas em 2012, segundo dados publicados pelo Instituto de Estatística Nacional do Reino Unido.

Por seu turno, Angola vendeu ao Reino Unido bens avaliados em 804,5 milhões de libras em 2013, contra 660,4 milhões do ano anterior (2012).

De acordo com o Instituto de Estatística Nacional do Reino Unido, Angola é actualmente o segundo mercado da Escócia, depois dos Estados Unidos, para derivados do petróleo e do gás natural. (portalangop.co.ao)