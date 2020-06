Nova Clinica Dentária em Luanda Sul

Guiodente – Clínica Dentária, Lda. situada em Luanda Sul, no Município de Belas, abriu as suas portas no passado dia 24 de Outubro, trazendo-nos soluções a pensar no bem-estar da nossa saúde oral.

A Guiodente, localizada na Rua do SIAC, na área de Talatona, permitirá a abordagem de diagnósticos e coordenação de tratamentos odontológicos multidisciplinares. Esta Clínica, Dentária, situada num edifício moderno preparado de raiz com inúmeros recursos, aborda todos os aspectos da Odontologia como a higiene dental, ortodontia, endodontia, odontopediatria, prótese sobre implante, estética, branqueamento e cirurgia oral, dispondo também, para um diagnóstico mais preciso, de serviços de Raio X digital, em que as imagens são instantaneamente analisadas no computador, tudo isso a pensar na satisfação e bem-estar dos seus clientes. Por isso, para além das novas tecnologias aplicadas nos tratamentos, a Clínica, traz-nos programas desenvolvidos por uma eficiente e bem formada equipa de profissionais, deixando-nos a promessa de prestar a comunidade, um serviço de qualidade e rigor com suporte num atendimento diferenciado, com a criação em Angola de um novo conceito, reunindo na mesma clínica odontológica, profissionais de diversas especialidades, realizando serviços, de acordo com as normas superiores de qualidade.

Guiodente – Clinica Dentária, Lda, tem atendimento especializado, com horário normal das 8:00 às 17:00 horas, de segunda a sábado, assim como atendimentos de emergência no período nocturno, aos domingos e feriados.

A Guiodente, cuja o lema é: Um Sorriso Bonito é um Passo para o Sucesso, oferece aos seus clientes uma equipa de dentistas especializados em sorrisos, para os aconselhar e acompanhar em todos os tratamentos.

Guiodente – Clínica Dentária Lda. Rua do SIAC, Luanda, telefones: 923986248 – 912792860