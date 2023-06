MES anula acordos de cooperação entre UAN e American World University

O Ministério do Ensino Superior declarou nulos e sem qualquer eficácia os acordos de cooperação assinados em 2008 entre a Universidade Agostinho Neto (UAN) e a American World University, segundo soube hoje, sexta-feira, em Luanda, a Angop.

“Em Despacho nº 2477/13, publicado no Diário da República, nº 219, I Série, de 14 de Novembro de 2013, o ministro do Ensino Superior, Adão do Nacimento, declara nulos e sem nenhum efeito os dois Instrumentos Jurídicos de Cooperação assinados entre a Universidade Agostinho Neto e a American World University, em 2008”, constatou a Angop..

A decisão do ministro do Ensino Superior tem como fundamento o facto de a American World University “não ser uma instituição de ensino acreditada pelas autoridades norte-americanas, bem como os seus cursos, quer de graduação como de pós-gradução, não terem reconhecimento das autoridades dos Estados Unidos da América”.

O Despacho do ministro do Ensino Superior considera, em consequência, “inválidos todos os documentos académicos que atestam a conclusão de formação graduada e pós-graduada na American World University”. (portalangop.co.ao)