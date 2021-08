Cabinda: Mais de setenta novos licenciados da UON recebem diplomas

Setenta e seis finalistas da Universidade Onze de Novembro (UON) receberam hoje, sexta-feira, nesta cidade, os seus diplomas de licenciatura, em cerimónia decorrido no pavilhão multi-uso do Tafi.

A cerimónia de outorga foi presidida pelo vice-governador de Cabinda para sector económico, Romão Macário Lembe, e contou com a presença do secretário de Estado do Ensino Superior para a supervisão, António Miguel André.

Tratam-se de 20 licenciados em Gestão de Empresas, um em Direito e 55 em Ciências da Educação (ISCED), sendo 15 especializados em ensino de Pedagogia, 12 em Psicologia, 15 em História, 12 em Matemática e um em Biologia.

Intervindo no acto, o reitor da Universidade 11 de Novembro, Kianvu Tamo, disse que com esses 76 elevam-se para 385 número de graduados pela instituição desde o ano de 2014, incluindo a província do Zaire.

Por seu turno, o vice-governador de Cabinda para o Sector Económico, Romão Macário Lembe, disse que o acto é de orgulho porque as faculdades constituem um investimento do executivo angolano, apelando a contribuição dos recém-licenciados no engrandecimento do país.

A cerimónia contou ainda com a presença dos membros do governo, docentes e discentes, familiares e representantes do Ministério do Ensino Superior. (portalangop.co.ao)