Huambo: Universidade JES promove “Agosto cientifico”

A Universidade José Eduardo dos Santos (UJES), que compreende as províncias de Huambo, Bié e Moxico, realiza, a partir de segunda-feira e até 22 de Agosto, uma actividade cientifica, em prol do 72º aniversário do Presidente da República, Patrono da instituição.

Em declarações hoje à Angop, o reitor da UJES, Cristóvão Simões, fez saber que o evento, denominado “ Agosto cientifico”, a decorrer sob o lema “ Investigação cientifica – Rumo ao desenvolvimento sustentável”, tem por objectivo projectar a universidade através da produção e difusão de conhecimento científico.

Disse que o certame, cuja abertura terá lugar na província do Bié, visa igualmente apresentar a produção de conhecimento científico das unidades orgânicas, bem como divulgar os trabalhos elaborados pelos estudantes.

Durante quatro semanas, segundo o responsável, serão debatidos temas ligados as áreas económica, de direito, medicina humana e veterinária, ciências agrárias, enfermagem, análises clínicas, electrónica, construção civil, arquitectura, ambiente, engenharia informática e computadores, electrónica e telecomunicações e ciências de educação, nas três regiões afectas a universidade.

A Universidade José Eduardo dos Santos, criada em 2009, oferece cursos de graduação nas áreas acima referidas, em oito unidades orgânicas, bem como cursos de mestrado em direito, produção e tecnologia de alimentos, agronomia e recursos naturais, assim como economia.

Actualmente é integrada pelas Faculdades de Direito, Economia, Medicina Humana, Medicina Veterinária e Instituto Superior politécnico, estes na província do Huambo, sede da instituição, bem como escolas superiores politécnicas do Bié e do Moxico, nas quais estão inscritos 11 mil e um estudantes, cujas aula são ministradas por 400 docentes, entre nacionais e estrangeiros. (portalangop.co.ao)