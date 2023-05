Romance “O mundo não desaba quando termina uma relação” lota sala em noite de estreia

O filme baseado no romance “O mundo não desaba quando termina uma relação”, do escritor Penelas Santanas, esteve em estreia sexta-feira, em Luanda, numa cerimónia presenciada por mais de trezentas pessoas.

De acordo com a organização, o romance teve uma audiência acima do esperado, deixando, assim, bons indicadores de mercado, tendo em conta que foram produzidos quatro mil DVDs e com perspectivas de ser exibido em outras salas do país.

Inspirado no dia-a-dia de muitas relações amorosas, o romance retrata a história de um casal que se separa e tudo a sua volta desaba com o fim da relação. O autor espelha os problemas vividos diariamente por alguns casais, tentando mostrar que existe sempre uma nova página que pode ser aberta e gerar felicidade.

António da Rocha Penelas Santana nasceu a 1 de Julho de 1981 em Ndalatando, província do Cuanza Norte. É autor de seis obras, sendo “Crónicas da nossa gente”, “Dikwata mortes na sanzala”, “Quando o adultério é sinonimo de amor”, “o mundo não desaba quando termina uma relação”, “Algumas razões que fazem o MPLA e dos Santos ganharem eleições volume I e II”, “Como conquistar ou reconquistar a pessoa que você ama”. (portalangop.co.ao)